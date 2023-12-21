Нужно обновить BIOS, новые версии появятся в ближайшее время.

Unervi González, Unsplash

GIGABYTE объявила о поддержке модулей памяти DDR5 объёмом 64 ГБ на своих материнских платах с чипсетами Intel 600 и 700 серии, а также AMD 600 серии, необходимо лишь обновить BIOS. Новые версии прошивки станут доступны одновременно с выходом комплекта памяти Kingston FURY Renegade с четырьмя модулями DDR5 общим объёмом 256 ГБ. За обновления BIOS можно следить в разделе «Поддержка» на странице каждой конкретной материнской платы в каталоге официального сайта GIGABYTE. Также компания в ближайшее время обновит списки совместимых модулей.

В дополнение к новости GIGABYTE приводит снимки успешного тестирования комплектов памяти общим объёмом 256 ГБ на платформах AMD и Intel. В первом случае использовалась плата B650 Aorus Elite AX Ice и процессор Ryzen 9 7900X3D, во втором — плата Z790 Aorus Master X и процессор Core i9-14900K.

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Текущий год принёс владельцам современных настольных платформ, нуждающимся в большом объёме памяти, уже несколько сюрпризов: сначала появились модули объёмом 48 ГБ, что позволило увеличить до 192 ГБ максимальный объём памяти на платах с четырьмя разъёмами DIMM, теперь, к концу года, появляются модули на 64 ГБ, с которыми максимальный объём памяти на указанных платах можно будет расширить до 256 ГБ. Праздник и у владельцев плат с двумя разъёмами DIMM, теперь они могут установить до 96 и 128 ГБ памяти.

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Ранее о поддержке модулей 64 ГБ сообщили MSI и ASRock, причём ASRock в своей новости ненароком подтвердила подготовку APU AMD Ryzen 8700G для настольных платформ.