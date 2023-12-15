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Moleculo
Новые подробности о настольных APU AMD Ryzen 8000G заметили на сайтах ASUS и ASRock
Серию ожидают в январе следующего года.

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Ранее несколько источников подтвердили подготовку серии APU AMD Ryzen 8000G для настольных ПК. По слухам, серию представят и выпустят в январе будущего года, она будет включать различные модели для потребительских и корпоративных систем. Основными моделями назывались Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и 8500G, а также Ryzen 3 8300G. Некоторые их характеристики в Сети обнаружил Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us, сообщает VideoCardz.

Во-первых, перечисленные и некоторые другие PRO модели появились в списках процессоров, совместимых с материнскими платами ASUS, PRIME B650M-R в частности. Во-вторых, компания ASRock опубликовала вместе с объявлением о поддержке модулей памяти объёмом 64 ГБ скриншот, где открытое окно CPU-Z сообщает об установленном в системе Ryzen 7 8700G.

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Источник: ASUS

Список на сайте ASUS содержит некоторые характеристики моделей, включая базовую частоту:

  • 4,2 ГГц для 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 8700G
  • 4,35 ГГц для 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 8600G
  • 3,55 ГГц для 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 8500G
  • 3,45 ГГц для 4-ядерного 8-поточного Ryzen 3 8300G

Как сообщалось ранее, первые две модели и их вариации должны быть основаны на кристаллах только с ядрами Zen 4, а последние две — на кристаллах с гибридным сочетанием ядер Zen 4 и Zen 4c. Ещё одна интересная деталь в списке ASUS — степпинг B2. Как считают специалисты, это указывает на то, что процессоры имеют отношение к обновлённой серии Hawk Point, а не Phoenix Point. Последнее оставляет надежды на присутствие в этих процессорах обновлённого NPU.

Источник: ASRock

В списке ASUS нет спецификаций интегрированной графики, но снимок CPU-Z в новости ASRock подтверждает, AMD Ryzen 7 8700G получит Radeon 780M с блоками CU в количестве 12 единиц.

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#amd #ryzen 8000g
Источник: videocardz.com
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