Компания готовит обновления BIOS.

С приходом оперативной памяти DDR5 растёт не только скорость, доступная на потребительских системах, но и максимальный объём. Сначала появились модули промежуточного объёма 24 и 48 ГБ, позволяющие устанавливать до 192 ГБ оперативной памяти в материнские платы с четырьмя слотами DIMM, а теперь идёт подготовка к выпуску модулей объёмом 64 ГБ, что позволит устанавливать до 256 ГБ памяти на подобные платы, сообщает Wccftech.

Источник: MSI

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Компания MSI работает над реализацией поддержки новых модулей, демонстрируя успешный запуск комплекта Kingston FURY Renegade DDR5 из четырёх модулей по 64 ГБ на платформе AMD. В модулях используются 32-гигабитные чипы Micron, изготавливаемые по технологии 1-beta. Тестовая конфигурация была основана на материнской плате MSI PRO X670-P WIFI и процессоре AMD Ryzen 9 7900X.

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Появление модулей объёмом 64 ГБ также позволит владельцам плат с двумя слотами DIMM установить 128 ГБ оперативной памяти. Это не только бюджетные платы, но и продвинутые оверклокерские модели, где количество DIMM ограничено не в целях экономии, а для достижения максимального разгона.