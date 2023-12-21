Вице-президент и генеральный менеджер клиентского подразделения AMD Дэвид Макафи (David McAfee) подтвердил актуальность ранее сделанных заявлений.

Timothy Dykes, Unsplash

Вице-президент и генеральный менеджер клиентского подразделения AMD Дэвид Макафи (David McAfee) в интервью Overclockers UK подтвердил актуальность ранее сделанных заявлений о длительной поддержке платформы AM5. Платформа будет поддерживаться, как минимум, до 2025 года. В компании не отрицают возможности и более длительной поддержки, наоборот, даже изъявляют желание поддерживать актуальность платформы как можно дольше.

Макафи отмечает, что в AMD осознали: один из ключевых аспектов успеха процессоров Ryzen — долговечность платформы AM4. «…мы, безусловно, осознали, что долговечность платформы AM4 была одной из главных причин, которые привели к успеху Ryzen…», «…Мы знаем, какие последствия принесет переход на новый сокет, и хотим оставаться на AM5 как можно дольше…».

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Переход на новый сокет должен быть обусловлен рядом значимых причин, решение о переходе будет зависеть от необходимости поддержки новых технологий, например, новой памяти и новых интерфейсов.

Говоря о поддержке памяти на текущей платформе AMD AM5, Макафи подтвердил, что инженеры AMD совместно с партнёрами компании продолжают работать над различными улучшениями, которые позволили бы реализовать поддержку ещё более быстрых модулей, а также повысить максимальную скорость при установке четырёх модулей DDR5: «…мы постоянно ищем способы улучшить целостность сигналов в сокете, в материалах, из которых изготовлены платы, в компоновке, над которой мы работаем с нашими ODM-партнерами…».

Пользуясь случаем не лишним будет отметить множество слухов о выпуске новых процессоров на платформах AM5 и AM4 в будущем году. Так в начале года инсайдеры ожидают серию настольных APU Ryzen 8000G для AM5, а также новые 3D V-Cache процессоры для AM4.

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