Steel Nomad призван заменить Time Spy.

UL Solutions, занимающаяся разработкой набора тестов 3DMark, анонсировала новый бенчмарк Steel Nomad, который призван заменить популярный, но уже не самый современный бенчмарк Time Spy, сообщает издание PC Gamer. Информации о новом бенчмарке пока мало, разработчики предоставили прессе несколько скриншотов, демонстрирующих впечатляющую графику, а также базовую информацию о поддерживаемом оборудовании и графических API.

Steel Nomad является кроссплатформенным бенчмарком, он будет полагаться только на растеризацию без трассировки лучей и, как ожидается, будет достаточно сложным. На операционных системах Windows бенчмарк будет использовать DirectX 12, на устройствах под управлением macOS и iOS платформу Metal, а на Android и Linux — Vulkan. Без поддержки трассировки лучей Steel Nomad должен быть совместим с более широким ассортиментом графических ускорителей разных поколений, а для тех, кто хочет исследовать производительность системы с трассировкой, специалисты предлагают тесты Speed Way и Port Royal.

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Дата выхода бенчмарка Steel Nomad, информация о том, как он будет распространяться, на данный момент неизвестна.