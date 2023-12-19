Об этом сообщает китайский ресурс ITHome, ссылаясь на местные форумы

По слухам, GeForce RTX 3050 6 ГБ входит в число новых видеокарт NVIDIA, которые компания планирует выпустить в следующем году. Точная дата выпуска RTX 3050 6 ГБ была неизвестна, считалось, что её могут представить в начале 2024 года, однако теперь китайский ресурс ITHome сообщает со ссылкой на местные форумы поставщиков оборудования, что сроки выпуска сдвинули на февраль.

Предполагается, что новинка станет альтернативой моделям GTX 1660, которые якобы снимают с производства. Также NVIDIA приписывают планы завершить производство оригинальной RTX 3050 на 8 ГБ, что может быть связано с необходимостью освободить пространство для потенциальной RTX 4050, однако о выпуске последней пока ничего неизвестно даже от инсайдеров. Без RTX 3050 8 ГБ выбор видеокарт в бюджетном сегменте сократится, новый вариант на 6 ГБ, скорее всего, будет сильно отставать от оригинальной модели — урезана не только подсистема памяти, но и чип.

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Перенос запуска RTX 3050 6 ГБ на февраль отсрочил уход 8-гиговой версии. По информации инсайдеров, бренды теперь не спешат распродавать запасы RTX 3050 8 ГБ. Ожидается, что 6-гиговая версия получит рекомендованную цену 179 долларов США.