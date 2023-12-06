Такие слухи доносятся с китайских форумов.

В Сети появились новые слухи об урезанной версии GeForce RTX 3050 на 6 ГБ — в Wccftech и ITHome сообщают, что на китайском форуме Board Channels обсуждают выпуск этой видеокарты в январе будущего года. Модель якобы получит не только урезанную конфигурацию памяти с 96-битной шиной, но и урезанный графический процессор, которому приписывают кодовое обозначение GA107-325-Kx, 2048 CUDA ядер и частоту на уровне 1470 МГц.

Это существенные изменения, так оригинальная 8-гиговая RTX 3050 использует вариации графических процессоров GA106 и GA107 с количеством CUDA ядер 2560 и частотой 1552…1777 МГц. Те же источники утверждают, что 6-гиговая RTX 3050 заменит оригинальную модель, производство которой прекратят.

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Судя по всему, энергопотребление нового варианта будет настолько низким, что ему не потребуется дополнительное питание. Оригинальная версия GeForce RTX 3050 8 ГБ на базе GA106 оснащается 8-контактным разъёмом дополнительного питания, обладая энергопотреблением до 130 Вт, версия на базе GA107 оснащается 6-контактным разъёмом и требует до 115 Вт.

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По другим многочисленным слухам, в январе NVIDIA представит видеокарты SUPER в линейке GeForce RTX 40. Поддержка видеокарты RTX 4080 SUPER уже появилась в программном обеспечении AIDA64 7.00.