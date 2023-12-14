Старшую модель заменит 6-гиговая RTX 3050.

Pascal Brändle, Unsplash

Ранее в китайских СМИ появились слухи о подготовке компанией NVIDIA “новой” видеокарты GeForce RTX 3050 6 ГБ. Это урезанная версия оригинальной 8-гиговой RTX 3050, не только по памяти, но и по графическому процессору.

Сообщалось, что урезанная версия GeForce RTX 3050 заменит оригинальную модель. Одно из возможных объяснений, зачем NVIDIA идёт на такой шаг, подготовка настольной RTX 4050, хотя о ней нет никакой информации даже от инсайдеров. Также необходимость выпуска более дешёвой RTX 3050 6 ГБ объясняли уходом с рынка видеокарт GTX 16 серии. Похоже, это информация получает дальнейшее подтверждение. Со ссылкой на местный форум, близкий к цепочке поставок, китайский ресурс ITHome сообщает о завершении производства видеокарт GTX 1660 Super, GTX 1650 и GTX 1630 с первого квартала следующего года.

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Специалисты считают, что это может вызвать дефицит видеокарт в ультра-бюджетном сегменте. Журналистам ITHome уже не удалось найти новые GTX 1660 Super в продаже на торговых площадках Китая, но GTX 1650 и GTX 1630 доступны. На замену GTX 1660 как раз подойдёт RTX 3050 6 ГБ, а вот заменить младшие модели пока нечем. С другой стороны, предложения в этом сегменте есть у конкурентов: Intel Arc A310 и A380, AMD Radeon RX 6400 и RX 6500 XT.