Прошлая стабильная версия была выпущена в 2020 году.

Разработчики эмулятора PlayStation 2 на ПК PCSX2 достигли значимой вехи и приближаются к выпуску нового стабильного релиза. Текущая стабильная версия 1.6.0 была выпущена в 2020 году, с тех пор эмулятор получил множество обновлений, но все они были выпущены в рамках «ночных» сборок, тестовых версий, отладке которых уделяется меньше внимания. Тем не менее, тестовые сборки рекомендуются к установке, поскольку содержат все последние изменения и позволяют играть в более чем 99% игр из огромной библиотеки PlayStation 2. Как сообщает Gizmochina, разработчики PCSX2 собираются выпустить новую «полностью стабильную» версию эмулятора. Когда она будет готова, не уточняется.

Стоит отметить, что PCSX2 это не просто программное обеспечение для эмуляции игр, в нём реализован широкий набор функций для улучшения игрового процесса. Можно настраивать разрешение, пользоваться технологиями масштабирования, сохранять прогресс, в частности, с помощью снимков состояния, вносить собственные правки в настройки игр, записывать игровой процесс и т.д.