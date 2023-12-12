Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Эмулятор PS2 для ПК PCSX2 поддерживает уже более 99% игр и движется к новому стабильному релизу
Прошлая стабильная версия была выпущена в 2020 году.

реклама

Разработчики эмулятора PlayStation 2 на ПК PCSX2 достигли значимой вехи и приближаются к выпуску нового стабильного релиза. Текущая стабильная версия 1.6.0 была выпущена в 2020 году, с тех пор эмулятор получил множество обновлений, но все они были выпущены в рамках «ночных» сборок, тестовых версий, отладке которых уделяется меньше внимания. Тем не менее, тестовые сборки рекомендуются к установке, поскольку содержат все последние изменения и позволяют играть в более чем 99% игр из огромной библиотеки PlayStation 2. Как сообщает Gizmochina, разработчики PCSX2 собираются выпустить новую «полностью стабильную» версию эмулятора. Когда она будет готова, не уточняется.

Стоит отметить, что PCSX2 это не просто программное обеспечение для эмуляции игр, в нём реализован широкий набор функций для улучшения игрового процесса. Можно настраивать разрешение, пользоваться технологиями масштабирования, сохранять прогресс, в частности, с помощью снимков состояния, вносить собственные правки в настройки игр, записывать игровой процесс и т.д.

Источники
Gizmochina
#игры #эмуляторы #playstation 2 #pcsx2
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

У компании Rockstar требуют от 200 тысяч до 2 миллионов долларов
Появились новые утечки по игровой консоли PlayStation 5 Pro
Финальный квест в God of War Ragnarok: Valhalla на высоком уровне сложности будет почти невыполнимым
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
9
Ростех: российский истребитель Су-35С по большинству характеристик соответствует пятому поколению
8
В России появилась версия "Герани" с реактивным двигателем и скоростью до 600 км/ч
20
Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
11
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
3
В России освоили технику воздушного минирования и успешно блокируют украинские позиции FPV-дронами
5
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
5
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
4
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
Новая угроза для Украины: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями
1
Самый странный ИИ: немецкий конкурент ChatGPT восхваляет Гитлера и дискриминирует людей
5
Intel представляет новый серверный процессор Sierra Forest с 144 энергоэффективными ядрами
+
Qualcomm следует за MediaTek с новым флагманским процессором
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Закон об искусственном интеллекте: ЕС согласовал регулирование ИИ
+
Эксперт CommEx дал прогноз курса BTC к 1 января 2024 года
+
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
1
Немецкий энтузиаст на деле оценил возможности китайских кулеров для SSD
4

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
45
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
9
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
126
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
18
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
5
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
5
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
13
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
15
Выпущена Xfce тема оформления Chimbalix-orange, исправляющая проблемы взаимодействия с интерфейсом
11

Сейчас обсуждают

c2h5oh
18:41
А ты своим умом можешь отвечать, а не копировать сообщения и мысли других ?
Разработчики The Day Before, якутская студия Fntastic закрывается после оглушительного провала игры
FelsheR-BAN100plгssss
18:39
У меня 2 компа на ам4 и 2 на интеле - не вижу разницы.
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Truth Sееker
18:39
Говоришь на меня - переводишь на себя.
Разработчики The Day Before, якутская студия Fntastic закрывается после оглушительного провала игры
УдалЁн
18:37
Оверклокерс похоже продались АМД. Каждая статья написана именно чтобы лизнуть красным.
При одинаковой мощности Core Ultra 5 125H уступил Ryzen 7 7840HS по части ЦП, но выиграл по графике
c2h5oh
18:36
Что это за фейерверк твоей тупости ?
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
c2h5oh
18:35
Интересно, а ты в каком списке?
Арестович*: Вся военная промышленность НАТО вместе взятая работает хуже, чем ОПК Северной Кореи
Truth Sееker
18:35
Какой дурачок тебе бота для комментариев настраивал
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
c2h5oh
18:34
У тебя морда вверх ногами и имя липовое, этого достаточно?
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
c2h5oh
18:33
да какой ты кремлебот, ты хохлов спонсируешь, покупаешь и пьешь их пиво, значит ты кто?
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
Вадим Голубцов
18:32
ОООО, Евгений )) А вы пробовали пообщаться с "плоскоземельщиками" ? Они вообще утверждают, что земля плоская и никакие доказательства им не указ... Вот им докажите, что нет глобального сговора против ...
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем