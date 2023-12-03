Новый 3D V-Cache процессор ожидают в первом квартале

По слухам, AMD готовит множество новинок на начало следующего года. В их числе настольные APU Ryzen 8000G для платформы AM5, мобильные преемники семейства Phoenix под предполагаемым названием Strix Point, а также ряд процессоров для платформы AM4. Ранее несколько источников сообщили о подготовке двух новых 3D V-Cache процессоров Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D. Кроме того, якобы готовится ещё ряд моделей, среди которых есть несколько с индексом GT. Китайский Twitter (заблокирован в РФ) блогер и инсайдер @ecsm_official поделился своей информацией по поводу будущих новинок, сообщает VideoCardz.

Блогер может подтвердить подготовку не всех перечисленных ранее моделей. Во-первых, в стартовой линейке APU AMD Ryzen 8000G якобы будет три процессора: Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Ранее персидский магазин Sakhtafzarmag назвал больше вариантов, среди которых был и Ryzen 5 8600G, а также GE модели. Более того ресурс опубликовал сравнительный тест нескольких моделей. Во-вторых, как и Sakhtafzarmag, блогеру известно о подготовке только одной новой 3D V-Cache модели для AM4 — это AMD Ryzen 7 5700X3D. Подробностей о Ryzen 5 5500X3D пока нет.

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Что из себя представляют модели AMD Ryzen 5000GT, тоже неизвестно, по ряду предположений, это бюджетные варианты процессоров. Учитывая наличие G в обозначении можно предположить, что это APU с урезанной графикой, но никакой более или менее надёжной информации на этот счёт сейчас нет.