А также загадочный NPU вариант Ryzen 7 5700.

Вместе с информацией о характеристиках, производительности и сроках выхода настольных APU Ryzen 8000G для платформы AMD AM5 персидский магазин Sakhtafzarmag сообщил о подготовке ещё нескольких интересных новинок, которые станут доступны в то же время, в период с 31 января по 11 февраля.

Во-первых, в продаже должен появиться Ryzen 7 5700X3D, о подготовке данного процессора стало известно ранее от инсайдеров, которые также предсказывали выпуск Ryzen 5 5500X3D, но данная модель магазином не упоминается. Это новые 3D V-Cache процессоры для платформы AM4, в отличие от Ryzen 5 5600X3D, они должны быть доступны глобально и в достаточном количестве. Появление подобных новинок продлевает жизненный цикл платформе AM4, которая и так пока чувствует себя отлично.

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Во-вторых, магазин сообщает о подготовке неизвестных разновидностей Ryzen 5 5600GT, Ryzen 5 5500GT и специализированной версии Ryzen 7 5700 NPU, судя по всему, имеется в виду что-то, связанное с искусственным интеллектом. Это довольно странные наименования, которые компания AMD ранее не использовала с процессорами Ryzen, что они из себя представляют, пока неизвестно.

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Вероятно, все эти новинки будут представлены в начале 2024 года, на выставке CES 2024, ждать осталось уже не так долго.