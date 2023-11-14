6-ядерная и 8-ядерная модели с 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня.

В компании AMD ещё перед выпуском новой платформы AM5 и настольных процессоров Ryzen 7000 неоднократно отмечали, что платформа AM4 ещё долго будет актуальной. Действительно, большинству пользователей будет достаточно производительности процессоров Ryzen 5000 для решения множества задач. Для игр особенно хорош Ryzen 7 5800X3D, который благодаря кэш-памяти 3D V-Cache умудряется конкурировать даже с современными процессорами. Похоже, в планы AMD может входить обновление 3D V-Cache линейки для платформы AM4 — на это намекает в Twitter (заблокирован в РФ) достаточно надёжный инсайдер @g01d3nm4ng0, сообщает VideoCardz.

AMD ранее уже представила 6-ядерный Ryzen 5 5600X3D, но его доступность была ограничена лишь одним американским ритейлером. Стоит отметить, что именно @g01d3nm4ng0 заблаговременно предсказал выход этого нового 3D V-Cache процессора. По данным инсайдера, новые модели — это 6-ядерный Ryzen 5 5500X3D и 8-ядерный Ryzen 7 5700X3D, обе получат по 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня, базовую частоту 3 ГГц с повышением до 4,1 и 4,0 ГГц соответственно. Более никаких подробностей не приводится, нет информации о сроках появления новинок и их доступности.

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Расширение 3D V-Cache семейства процессоров AM4 позволит владельцам платформы надолго отложить масштабное обновление. Этим процессорам не требуется продвинутая материнская плата, они не поддерживают разгон. Производители материнских плат выпустили обновлённые BIOS для большинства моделей AM4, внедрив даже в старые платы поддержку новых процессоров.