Процессоры ожидают к концу января следующего года.

Timothy Dykes, Unsplash

Подготовка настольных APU для платформы AMD AM5 была подтверждена одним из ведущих производителей компьютерных комплектующих. По слухам, в линейке Ryzen 8000G готовится четыре основные модели на базе монолитных кристаллов семейств Phoenix и Phoenix2, последние с гибридным сочетанием ядер Zen 4 и Zen 4c. Новые подробности о будущих APU появились на сайте персидского магазина Sakhtafzarmag, сообщает Wccftech. Были опубликованы спецификации и даже данные о производительности.

Что касается спецификаций, в линейке AMD Ryzen 8000G будут представлены как базовые версии APU, так и PRO версии, основные характеристики будут совпадать. Флагманской моделью станет 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 8700G с базовой частотой 4,2 ГГц и повышением до 5,1 ГГц. Следом идёт 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 8600G с частотами от 4,35 ГГц до 5,0 ГГц. Все эти модели, вероятно, имеют настраиваемый TDP 65 или 45 Вт, также есть модификации GE с меньшими частотами и TDP 35 Вт. Всем вариантам Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G приписывают кристалл Phoenix, поддержку разгона.

реклама

Также в таблице приводится информация о моделях Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G, а также их модификациях GE. Эти APU относят к семейству Phoenix2 с гибридным сочетанием ядер, менее производительной графикой. Также говорится об отсутствии поддержки разгона, за исключением доступности некоторых настроек PBO.

В статье Sakhtafzarmag не уточняется конфигурация графики, но специалисты Wccftech полагают, что в Ryzen 7 8700G будет 12-ядерная Radeon 780M, в Ryzen 5 8600G — 8-ядерная Radeon 760M. А младшие Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G будут довольствоваться 4-ядерной Radeon 740M. Сравнительные тесты Ryzen 7 8700G и Ryzen 7 5700G показывают огромное преимущество нового решения: примерно от 40% до 300%. Графика Vega уже уходит в прошлое, меняется формат поддержки этих графических решений, как и видеокарт RX 400, 500 серий.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ожидается, что Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G станут доступны в период с 31 января по 11 февраля, Ryzen 3 8300G появится позже и может оказаться эксклюзивом для OEM сборщиков.