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Moleculo
В обновлении GPU-Z появилась новая метрика для видеокарт NVIDIA и сканер библиотек DLSS
Автоматического обновления библиотек нет.

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Стала доступна новая версия приложения GPU-Z от TechPowerUp. В версии 2.56 не только расширили поддержку оборудования и улучшили мониторинг, но и добавили совершенно новые возможности для контроля версий библиотек NVIDIA, поставляемых с играми. Речь идёт о библиотеках NVIDIA DLSS, включая те, что необходимы для генерации кадров и «реконструкции лучей».

Выбор дисков для поиска библиотек NVIDIA

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Для доступа к новым возможностям пользователям необходимо перейти на вкладку программы Advanced и в выпадающем меню выбрать DLSS. После этого программа предложит выбрать диски для поиска библиотек NVIDIA в расположениях установленных игр. После сканирования будет выведен список расположений файлов библиотек, их версии. Таким образом пользователь может сравнить версии используемых библиотек с актуальными, при желании вручную заменить старые версии библиотек новыми, к сожалению, нет возможности сделать это в программе автоматически, но текущая реализация это только начало, отмечают разработчики. Из списка можно быстро перейти в расположение файлов библиотек.

Список найденных библиотек. Источник: TechPowerUp

Появилась поддержка новой метрики, NVIDIA crossbar clock отражает «внутреннюю» частоту графического процессора, что будет полезно для оверклокеров, пишут в TechPowerUp. Метрика отключена по умолчанию, включить её можно в выпадающем меню, во вкладке Sensors.

Crossbar Clock нужно включить вручную

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В числе других изменений: различные правки для видеокарт Intel Arc, поддержка Arc A570M, A530M, Flex 170; поддержка видеокарт для рабочих станций NVIDIA RTX 5000 Ada, RTX 4500 Ada и RTX 4000 Ada, нового варианта RTX 2050 для ноутбуков, серверных ускорителей L40S, H800 PCIe; поддержка видеокарт AMD Radeon RX 7900 GRE, RX 6750 GRE, Pro W7700, Pro V620 MxGPU.

Источники
TechPowerUp
#программы
Источник: techpowerup.com
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