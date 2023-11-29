На корпусе предусмотрены отверстия для крепления к камерам и объективам.

Компания Team Group анонсировала под брендом T-CREATE портативные твердотельные накопители CinemaPr P31, ориентированные на съёмку высококачественного фото- и видеоконтента. Накопители получили не только стильный, но и функциональный корпус, насчитывающий в общей сложности 12 отверстий диаметром 1/4 дюйма для крепления накопителя непосредственно на кинокамеры и объективы фотокамер, сюда компания относит и съёмные камеры для iPhone 15 Pro и Pro Max. Накопители CinemaPr P31 подключаются к камерам по USB Type-C и весят около 110 грамм.

Источник: Team Group

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В будущей линейке планируется выпустить накопители ёмкостью до 4 ТБ, по оценке Team Group, этого хватит для хранения 960 минут видео в разрешении 4K с частотой кадров 60 FPS. В целом, устройства ориентированы на съёмку 6K и 8K видео без задержек.

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Подробной информации о модельном ряде, характеристиках и ценах пока нет. Продажи планируется начать в первом квартале следующего года, вероятно, после презентации на выставке CES 2024 в начале года.