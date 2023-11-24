Массивные игровые видеокарты превращаются в более компактные ускорители, пригодные для использования в кластерах.

Christian Wiediger, Unsplash

США ограничили экспорт видеокарт с определённой вычислительной производительностью в ряд стран, включая Китай. Ограничения существенные и довольно болезненные, с учётом повышенного спроса на ускорители вычислений для развития искусственного интеллекта (ИИ) во всём мире. Под ограничения подпадает даже флагманская потребительская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090. По слухам, NVIDIA отправила значительные запасы этих видеокарт в Китай до того, как новые правила вступили в силу, это могло повлиять на доступность RTX 4090 в остальном мире — в США и Европе модель в дефиците и стоит уже больше 2000 долларов.

Похоже, на поставленных в Китай RTX 4090 вряд ли кто-то будет играть — на китайских форумах появились сообщения, что карты перепрофилируют в ускорители вычислений, якобы для этого организованы целые производственные линии, передаёт Wccftech. Огромное количество игровых вариантов RTX 4090 на потоке переделываются в решения, пригодные для формирования серверных вычислительных кластеров. Игровые модели для этого конструктивно не подходят, не только из-за крупной системы охлаждения, но и зачастую из-за нестандартных печатных плат.

Вот в такие стандартизированные 2-слотовые решения преращаются игровые карты. Источник: Baidu

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С игровых карт берут только основные компоненты, которые затем используют в стандартизированном решении с подходящей для серверного применения печатной платой и системой охлаждения. Всё лишнее идёт на продажу, в Wccftech отмечают наплыв на торговые площадки Китая пустых печатных плат и систем охлаждения от различных RTX 4090.

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Благодаря высокой вычислительной производительности и большому объёму памяти RTX 4090 становится отличным решением не только для геймеров, но и профессионалов. NVIDIA сделала на потребительских решениях доступным некоторое ПО, которое ранее было совместимо только с серверными решениями, в частности, это оптимизированные модели TensoRT-LLM.