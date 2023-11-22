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ASUS представила RTX 4060Ti со слотом M.2 для SSD — поддерживается PCIe Gen5 и подключение видеокарт
К видеокарте можно подключить видеокарту, вот это поворот.

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Сегодня компания ASUS представила первую в мире видеокарту со встроенным разъёмом M.2 для установки твердотельного накопителя — это модель Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD. По большей части особенности этой видеокарты аналогичны базовому варианту Dual: компактный 2,5-слотовый дизайн с одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания. Главное отличие в поддержке твердотельных накопителей для расширения ёмкости дискового хранилища ПК.

Источник: ASUS DE

Причём, если сама видеокарта поддерживает PCIe Gen 4, то накопитель можно использовать самый современный, с PCIe Gen 5, скорость не будет урезана, если видеокарта устанавливается в разъём на материнской плате с поддержкой PCIe Gen 5.

Источник: ASUS DE

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Тем не менее, компания не уточняет, в каком режиме будет работать накопитель на видеокарте, если на материнской плате уже установлен PCIe Gen 5 накопитель в слот M.2, ведь в таком случае количество PCIe Gen 5 линий основного разъёма на современных платах Intel ограничивается до восьми.

Источник: ASUS DE

Как продемонстрировал генеральный менеджер ASUS в Китае Тони Ю, к разъёму M.2 на Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD можно подключить не только накопитель, но и … ещё одну видеокарту. В демонстрации это была флагманская GeForce RTX 4090 и, на удивление, карта работает без проблем, с отличной производительностью. В Wccftech объясняют, слот M.2 в Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD способен преобразовать Gen4 x8 в канал Gen5 x4, вероятно, сохраняя пропускную способность.

Отвод тепла от накопителя реализован за счёт системы охлаждения видеокарты, при установке накопитель контактирует с радиатором через термопрокладку, входящую в комплект. По утверждению компании, температура накопителя в видеокарте может быть даже ниже, чем в материнской плате, в частности, за счёт обдува от вентиляторов Axial-Tech.

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За рубежом продажи ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti начнутся в период с конца ноября по начало декабря 2023 года.

Источники
ASUS DE
普普通通Tony大叔, Bilibili
Wccftech
#asus
Источник: asus-press.de
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