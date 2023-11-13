В слотах под память позолоченные контакты, есть быстрая зарядка.

Colorful представила две новые материнские платы, разработанные специально к выходу Intel Core 14-го поколения: iGame Z790D5 FLOW и iGame Z790D5 ULTRA, — сообщает TechPowerUp. Модель iGame Z790D5 FLOW отличается необычным дизайном, который, в частности, привлекает внимание волнообразными радиаторами охлаждения зоны VRM. Плата iGame Z790D5 ULTRA — это новинка, призванная дополнить видеокарты серии ULTRA.

Обе платы оснащены подсистемой питания процессора 18+1+1 с транзисторами Dr.MOS на 90 А, выполнены в светлой цветовой гамме: белая печатная плата с необычным рисунком соседствует с белыми, серебристыми или хромированными элементами, а также подсветкой. Платы предназначены для оперативной памяти DDR5, контакты в слотах позолочены, что положительно скажется на стабильности при разгоне.

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Также платы могут похвастаться наличием четырёх слотов M.2 с поддержкой PCIe Gen 4, шестью портами SATA, широким набором USB портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen2x2 Type-C 20 Гбит/с, поддерживающий 30-ваттную быструю зарядку.

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Продажи новых материнских плат стартуют в четвёртом квартале.