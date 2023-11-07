ASRock первой выпускает BIOS на базе AGESA 1.1.0.0.

Поддержку неанонсированных настольных APU AMD Ryzen для платформы AM5 впервые заметили в начале октября, в BIOS материнских плат компании ASUS. Позже энтузиасты нашли в Сети упоминание нескольких новых APU из серии Ryzen 7000G, а также новых мобильных APU из серии 8000. Теперь поддержка настольных APU была обнаружена в новых BIOS компании ASRock, сообщает VideoCardz. Вероятно, их презентация произойдёт в обозримом будущем.

Новые BIOS содержат прошивку AGESA 1.1.0.0 и выпущены пока только для пары материнских плат флагманского уровня: X670 Taichi и её «мраморной» модификации X670 Taichi Carrara. Официально компания не указывает поддержку APU в новых BIOS, но энтузиасты изучили их состав с помощью специальных утилит и обнаружили микрокоды для поддержки процессоров Phoenix 2. Также, по неофициальной информации, первые BIOS с микрокодами для Phoenix, основанные на AGESA 1.0.8.0, не оптимизированы для работы с будущими APU.

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Двумя обнаруженными в Сети настольными APU AMD Ryzen для платформы AM5 были 6-ядерный Ryzen 5 7500G и 4-ядерный Ryzen 3 7300G. Когда их могут представить, неизвестно, не исключено, что на выставке CES 2024 в начале следующего года.