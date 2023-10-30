А также несколько Ryzen 8000 для ноутбуков.

AMD до сих пор не выпустила настольные APU для платформы AM5, но надежды на скорый релиз есть — производители материнских плат уже реализуют поддержку APU в новых BIOS. Сегодня в Сети появилась информация о конкретных моделях, список с кодами OPN опубликовал Twitter (заблокирован в РФ) блогер @harukaze5719, сообщает Wccftech. В списке присутствуют не только новые настольные APU, но и ноутбучные решения следующего поколения, но обо всём по порядку.

Настольные APU должны стать частью семейства AMD Phoenix, которое уже выпущено для мобильного сегмента. В списке присутствуют PRO и обычные версии 65-ваттных чипов Ryzen 5 7500G и Ryzen 3 7300G, первый 6-ядерный и 12-поточный, второй — 4-ядерный и 8-поточный. Характеристики интегрированная графики на данный момент неизвестны. Вероятно, как и ранее, PRO модели будут рассчитаны на сборщиков готовых систем, а не для розничной продажи, но особого значения это не имеет, поскольку в списке есть розничные аналоги.

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Мобильные APU AMD Ryzen 8000 из нового семейства Hawk Point станут обновлением существующих Ryzen 7040 семейства Phoenix. Опубликованный список включает 4-ядерный 8-поточный Ryzen 3 8440U и 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 8540U. Оба APU рассчитаны на TDP 28 Вт и будут поддерживать платформы FP7/FP7R2. Эти APU должны быть похожи на существующие Ryzen 3 7440U и Ryzen 5 7540U, будут использовать аналогичную гибридную конфигурацию из ядер Zen 4 и Zen 4C, считают в Wccftech.

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Наверняка это далеко не все модели из обеих линеек, но, возможно, первые готовящиеся к релизу, который, по предположениям, можно ожидать к концу этого года или на выставке CES 2024.