Презентация ожидается со дня на день.

Хотя до предполагаемого старта официальных продаж процессоров Intel Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh осталось ещё несколько дней, в Сети уже объявились первые владельцы новых процессоров, купившие их в различных магазинах. Теперь новый флагманский процессор Core i9-14900K заметили на американской торговой площадке Newegg в составе готовых сборок, сообщает Wccftech, это очередной раз подтверждает близость презентации, которая, как ожидается, состоится завтра.

Готовые системы от компаний CLX Gaming и Skytech ко всему прочему оснащены видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40 серии, большим объёмом памяти и быстрыми накопителями. Есть несколько конфигураций на базе 14900K, так за 2599 долларов США одна из конфигураций от Skytech включает RTX 4070 Ti, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и M.2 NVMe накопитель на 1 ТБ, а за 3899 долларов доступна конфигурация с RTX 4090, 64 ГБ оперативки и скоростным 2-терабайтным накопителем. Если и этого мало, CLX Gaming предлагает за 6999 долларов аналогичный конфиг со 128 ГБ оперативной памяти.

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В отношении цен ранее появлялись противоречивые слухи. По подсчётам специалистов на основе стоимости готовых сборок, процессор Intel Core i9-14900K должен стоить примерно столько же, сколько Core i9-13900K. Что касается характеристик, основные стали известны из недавно утёкшего слайда презентации: Core i-14900K будет иметь 24 ядра и 32 потока в конфигурации 8P+16E и частоту до 6,0 ГГц с функцией Thermal Velocity Boost. Также появились якобы официальные данные об игровой производительности, ожидается, что в среднем 14900K на 2% опередит Ryzen 9 7950X3D от AMD, а полная линейка процессоров нового поколения была раскрыта в одном из документов Intel.