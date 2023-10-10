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Если верить слухам, процессоры Intel Core 14-го поколения представят на следующей неделе, в понедельник 16 октября. В последнее время следы новых процессоров часто замечали в Сети, разблокированные модели отметились в Geekbench, продемонстрировав неплохой прирост производительности, с поправкой на то, что в их основе всё та же архитектура Raptor Lake. Теперь появилась информация об игровой производительности нового флагмана Core i9-14900K, как сообщает VideoCardz, данные получены из официального слайда, опубликованного Twitter (заблокирован в РФ) блогером @9550pro.
Производительность Intel Core i9-14900K относительно AMD Ryzen 9 7950X3D в 1080p:
- DOTA 2: 77%
- Fortnite: 82%
- Cyberpunk 2077: 89%
- League of Legends: 94%
- Horizon Zero Dawn: 94%
- Final Fantasy 14: 95%
- Red Dead Redemption 2: 96%
- Forza Horizon 5: 98%
- Assassin’s Creed Valhalla: 99%
- Galaxy Breaker: 99%
- Company of Heroes 3: 100%
- Far Cry 6: 103%
- Mount & Blade II: 103%
- COD: MW2: 103%
- GTA V: 105%
- Hitman 3: 106%
- Rainbow Six Siege: 107%
- World of Tanks Encore RT: 108%
- Serious Sam 4: 108%
- Civilization 6: 109%
- CS GO: 114%
- Ashes of the Singularity: 115%
- Total War Warhammer 3: 122%
- Starfield: 123%
- Metro Exodus: 123%
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Новый 24-ядерный Intel Core i9-14900K сравнивается с AMD Ryzen 9 7950X3D, лучшим процессором в настольной линейке AMD, который оснащён дополнительным кэшем 3D V-Cache, значительно повышающим игровую производительность. Согласно представленной информации, Core i9-14900K демонстрирует превосходство в 15 из 25 игр, в одной игре наблюдается паритет. В среднем 14900K на 2% быстрее.
Скорее всего, однозначного победителя будет выбрать сложно, всё будет зависеть от выбора тестовых игр и приложений. В одних будет выигрывать Ryzen 9 7950X3D за счёт наличия 16 полноценных ядер или 3D V-Cache, в других Intel Core i9-14900K за счёт архитектурных особенностей и более высокой частоты. Окончательный выбор будет зависеть от цены 14900K, которая остаётся неизвестной, температур, энергопотребления, других преимуществ и особенностей платформы, а также индивидуальных предпочтений.