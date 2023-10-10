Появились данные якобы из официального слайда.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Если верить слухам, процессоры Intel Core 14-го поколения представят на следующей неделе, в понедельник 16 октября. В последнее время следы новых процессоров часто замечали в Сети, разблокированные модели отметились в Geekbench, продемонстрировав неплохой прирост производительности, с поправкой на то, что в их основе всё та же архитектура Raptor Lake. Теперь появилась информация об игровой производительности нового флагмана Core i9-14900K, как сообщает VideoCardz, данные получены из официального слайда, опубликованного Twitter (заблокирован в РФ) блогером @9550pro.

Производительность Intel Core i9-14900K относительно AMD Ryzen 9 7950X3D в 1080p:

DOTA 2: 77%

Fortnite: 82%

Cyberpunk 2077: 89%

League of Legends: 94%

Horizon Zero Dawn: 94%

Final Fantasy 14: 95%

Red Dead Redemption 2: 96%

Forza Horizon 5: 98%

Assassin’s Creed Valhalla: 99%

Galaxy Breaker: 99%

Company of Heroes 3: 100%

Far Cry 6: 103%

Mount & Blade II: 103%

COD: MW2: 103%

GTA V: 105%

Hitman 3: 106%

Rainbow Six Siege: 107%

World of Tanks Encore RT: 108%

Serious Sam 4: 108%

Civilization 6: 109%

CS GO: 114%

Ashes of the Singularity: 115%

Total War Warhammer 3: 122%

Starfield: 123%

Metro Exodus: 123%

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Новый 24-ядерный Intel Core i9-14900K сравнивается с AMD Ryzen 9 7950X3D, лучшим процессором в настольной линейке AMD, который оснащён дополнительным кэшем 3D V-Cache, значительно повышающим игровую производительность. Согласно представленной информации, Core i9-14900K демонстрирует превосходство в 15 из 25 игр, в одной игре наблюдается паритет. В среднем 14900K на 2% быстрее.

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Скорее всего, однозначного победителя будет выбрать сложно, всё будет зависеть от выбора тестовых игр и приложений. В одних будет выигрывать Ryzen 9 7950X3D за счёт наличия 16 полноценных ядер или 3D V-Cache, в других Intel Core i9-14900K за счёт архитектурных особенностей и более высокой частоты. Окончательный выбор будет зависеть от цены 14900K, которая остаётся неизвестной, температур, энергопотребления, других преимуществ и особенностей платформы, а также индивидуальных предпочтений.