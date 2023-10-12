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По слухам, Intel готовится представить обновлённую серию процессоров Raptor Lake Refresh на следующей неделе, 16 октября. Начало продаж ожидают 17 октября и, похоже, зарубежные ритейлеры уже запаслись новыми процессорами, а кто-то даже умудряется их приобрести раньше срока, в Сети появились первые сообщения от обладателей. Один из пользователей Reddit под псевдонимом PantatRebus похвастался приобретением, новым Core i7-14700K, сообщает VideoCardz. Отмечается, что процессор был приобретён у одного из ротвейлеров в Индонезии за 476 долларов США в пересчёте с местной валюты. Возможно вскорости появятся первые тесты, поскольку BIOS с поддержкой новых процессоров производители материнских плат уже выпустили.
Одним из известных отличий новой серии являются более высокие частоты, а в случае с Core i7-14700K ещё и большее количество ядер. Этот процессор в общей совокупности предложит 20 ядер и 28 потоков благодаря новой конфигурации 8P+12E, предшественник 13700K предлагает 16-ядерную 24-поточную конфигурацию 8P+8E. Потенциально 14700K может стать самым привлекательным выбором в новом поколении процессоров Intel.
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Также в VideoCardz сообщают о подтверждении даты презентации и открытия предварительных заказов 16 октября интернет-магазином Central Computers, на сайте которого появился соответствующий баннер.
- Источники
- VideoCardz
- Reddit, PantatRebus