Похоже, некоторые ритейлеры уже начали продавать новинки раньше времени.

По слухам, Intel готовится представить обновлённую серию процессоров Raptor Lake Refresh на следующей неделе, 16 октября. Начало продаж ожидают 17 октября и, похоже, зарубежные ритейлеры уже запаслись новыми процессорами, а кто-то даже умудряется их приобрести раньше срока, в Сети появились первые сообщения от обладателей. Один из пользователей Reddit под псевдонимом PantatRebus похвастался приобретением, новым Core i7-14700K, сообщает VideoCardz. Отмечается, что процессор был приобретён у одного из ротвейлеров в Индонезии за 476 долларов США в пересчёте с местной валюты. Возможно вскорости появятся первые тесты, поскольку BIOS с поддержкой новых процессоров производители материнских плат уже выпустили.

Одним из известных отличий новой серии являются более высокие частоты, а в случае с Core i7-14700K ещё и большее количество ядер. Этот процессор в общей совокупности предложит 20 ядер и 28 потоков благодаря новой конфигурации 8P+12E, предшественник 13700K предлагает 16-ядерную 24-поточную конфигурацию 8P+8E. Потенциально 14700K может стать самым привлекательным выбором в новом поколении процессоров Intel.

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Также в VideoCardz сообщают о подтверждении даты презентации и открытия предварительных заказов 16 октября интернет-магазином Central Computers, на сайте которого появился соответствующий баннер.