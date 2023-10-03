24, 20 и 16 ядер получат разблокированные 14900K, 14700K и 14600K.

Первые процессоры будущей линейки Intel Core 14-го поколения уже отметились в базах данных бенчмарков и других утечках, раскрыв свою конфигурацию. Новый флагман Core i9-14900K будет 24-ядерным с конфигурацией 8P+16E, Core i7-14700K станет 20-ядерным с конфигурацией 8P+12E, а Core i5-14600K — 14-ядерным 6P+8E. Это, а также другие основные характеристики тройки разблокированных процессоров нового поколения подтверждают маркетинговые материалы, опубликованные VideoCardz.

Как и ожидалось, пиковая частота 14900K составит 6,0 ГГц. Первым процессором с такой частотой «из коробки» была отборная версия 13900KS, теперь стандартная модель K может похвастаться такими характеристиками, а ещё более низким базовым энергопотреблением 125 Вт против 150 Вт у 13900KS. Пиковая частота 14700K составит 5,6 ГГц, а 14600K — 5,3 ГГц. И в том и в другом случае прирост составляет 200 МГц относительно текущего поколения, но, если конфигурация ядер 14600K осталась неизменной, 14700K получил четыре дополнительных эффективных ядра.

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По неофициальным данным, Intel представит и начнёт продажи первых настольных процессоров нового поколения 16…17 октября.