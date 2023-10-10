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В документе Intel нашли список процессоров Core 14-го поколения для настольных ПК
От бюджетных до флагманских моделей.

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Презентацию настольных процессоров Intel Core 14-го поколения ждут с сентября. По последним слухам, новинки для платформы LGA 1700 представят 16 октября, скорее всего, только разблокированные K и KF варианты, продажи которых начнут 17 октября — эти модели уже неоднократно замечали в Сети. Меньше информации поступает о процессорах, заблокированных для разгона, поскольку они ожидаются в продаже позже, но накануне в документе Intel был обнаружен полный список процессоров будущего поколения, подтверждающий прошлые прогнозы инсайдеров, сообщает VideoCardz.

Источник: Intel / VideoCardz

Как сообщается, документ «Уведомление об изменении продукта» под номером PCN 119696-00 содержал информацию о новой конструкции транспортировочных лотков, которые начнут использовать для поставки с 25 октября. Что интереснее, в списке совместимых с лотками процессоров присутствовала полная линейка моделей Core 14-го поколения. В VideoCardz составили список всех процессоров, добавив к нему предполагаемые конфигурации ядер, тактовые частоты и другие характеристики. Также специалисты ресурса считают, что компания выпустит Core i9-14900KS в следующем году, отсеяв достаточное количество чипов, способных работать на ещё более высокой частоте.

Источники
VideoCardz
#intel #процессоры #intel core 14
Источник: videocardz.com
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