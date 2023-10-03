Официально для генерации кадров необходима, как минимум, видеокарта из серии Radeon RX 5000 или GeForce RTX 20.

Pascal Brändle, Unsplash

На прошлой неделе AMD выпустила технологию масштабирования FSR 3 с генерацией кадров. В отличие от NVIDIA, генерация кадров AMD работает на широком спектре оборудования, включая видеокарты нескольких предыдущих поколений. Официально для генерации кадров необходима, как минимум, видеокарта из серии Radeon RX 5000 или GeForce RTX 20, владельцы более старых могут воспользоваться только масштабированием изображения, что объясняется плохой производительностью на асинхронных вычислениях. Тем не менее, YouTube блогер Дэниел Оуэн (Daniel Owen) показал, что генерация кадров FSR 3 работает на GeForce GTX 1060 и GTX 1070, передаёт Wccftech.



Источник: GTX 1060, слева нативное разрешение, справа FSR 3 «Качество» + генерация кадров.Источник: Daniel Owen, YouTube

Тестирование проводилось в игре Immortals of Aveum, в режиме FSR 3 без масштабирования Native AA и без генерации кадров на GeForce GTX 1060 удалось получить 20…22 кадра в секунду с задержкой около 200 мс, включение генерации повысило FPS на 50% — до 32…34. Аналогичный прирост наблюдался в режиме масштабирования «Качество» без генерации, а с генерацией FPS вырос до 46…60 (частота кадров была ограничена 60 FPS). Аналогичный прирост был получен на GTX 1070.

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Таким образом, FSR 3 работает на видеокартах GeForce GTX 10 и может повысить частоту кадров в несколько раз, но играть всё же не очень комфортно из-за высокой задержки ввода, около 100 мс без генерации и 200 мс с генерацией, включение NVIDIA Reflex не помогает, а Anti-Lag работает только на видеокартах AMD. Немного легче играть с геймпадом, где задержка ввода ощущается меньше.