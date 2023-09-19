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Moleculo
Intel подтверждает подготовку процессоров Arrow, Lunar и Panther Lake на период с 2024 по 2025 год
О точных сроках выхода пока говорить рано.

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Jeremy Bezanger, Unsplash

Intel рассказала на мероприятии Innovation 2023 подробности о мобильных процессорах Meteor Lake, релиз которых состоится в этом году. Затем компания подтвердила ещё несколько потребительских линеек, которые запланированы на ближайшие годы. Как сообщают ComputerBase, Wccftech и VideoCardz, процессоры Arrow Lake станут следующими потребительскими процессорами после Meteor Lake, но, в отличие от последних, будут предназначены не только для мобильных, но и настольных платформ. Производиться Arrow Lake будут уже с применением техпроцесса класса ангстрем Intel 20A.

Источник: Intel Corporation / Wccftech

Также Intel продемонстрировала прототип ноутбука на базе процессора Lunar Lake, процессор отлично справился с ИИ нагрузками. Семейство Lunar Lake ориентировано на ноутбуки с низким энергопотреблением. Ожидается, что Lunar Lake появится в 2025 году. Также Intel подтвердила успешное продвижение разработки процессоров Panther Lake, которые будут ориентированы на мобильный и настольный рынок, использовать технология Intel 18A. К лабораторным испытаниям Panther Lake приступят в первом квартале 2024 года.

Источники
Intel Corporation
ComputerBase
Wccftech
VideoCardz
#intel #процессоры
Источник: computerbase.de
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