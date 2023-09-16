Новый цветовой режим, KDE Plasma 5.27, исправление ошибок и много чего ещё.

Edgar Almeida, Unsplash

Некоторые долгожданные возможности были добавлены в предварительную версию операционной системы SteamOS 3.5 (Deck Preview) для Steam Deck, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальный список изменений. Среди этого внушительного списка специалисты в первую очередь выделяют поддержку переменной частоты обновления VRR и расширенного динамического диапазона HDR для внешних дисплеев при подключении по USB-C.

В числе других важных изменений обновления Arch Linux, поддержка нового окружения KDE Plasma 5.27 вместе с обновлением режима рабочего стола Steam Deck, плиток и виджетов. Появился новый цветовой режим Boosted, в котором пользователей порадуют более тёплые и яркие цвета, что является результатом эмулирования цветопередачи в гамме sRGB.

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Была проведена работа по оптимизации производительности в Starfield. Исправлена ошибка, когда частота центрального и графического процессора «застревала» на низком уровне в режиме с низким TDP. Полный список изменений опубликован в официальной новости Valve.