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В Сети заметили 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 7975X
Ещё одна модель из будущей линейки процессоров для рабочих станций.

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Onur Binay, Unsplash

Новые AMD Ryzen Threadripper на подходе, в Сети уже отметились первые модели на базе новой архитектуры Zen 4. Предстоящая серия станет существенным обновлением, по сравнению с Threadripper 5000 на базе Zen 3, это не ограничивается только архитектурными улучшениями, вся платформа переходит к новым стандартам, включая поддержку DDR5 и PCIe Gen 5, а также наращивает количество ядер до 96. Ожидаемо, новая платформа придёт с новым сокетом и серией материнских плат TRX50. Кроме 96-ядерного Threadripper PRO 7995WX в Сети были замечены 64-ядерный 7985WX, 16-ядерный 7955WX, 7945WX с неизвестным количеством ядер, а теперь в базе данных SiSoftware был обнаружен 32-ядерный 7975WX, сообщает VideoCardz.

Источник: SiSoftware

Похоже, в отчёте программного обеспечения много неточностей, тем не менее, специалисты полагают, что процессор может иметь базовую тактовую частоту на уровне около 4,0 ГГц. Это согласуется с более высокой частотой 16-ядерного 7955WX около 4,5 ГГц. Что касается объёма кэш-памяти, по слухам, процессор получит 32 МБ кэша 2-го уровня и 128 МБ кэша 3-го уровня.

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Что касается даты выпуска, ходят слухи, что AMD планирует представить Threadripper следующего поколения в четвёртом квартале.

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#amd #amd ryzen threadripper
Источник: videocardz.com
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