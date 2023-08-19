Этот экземпляр производительностью не удивил.

Onur Binay, Unsplash

Ещё один представитель линейки AMD Ryzen Threadripper 7000 отметился в бенчмарке Geekbench 6, предвещая скорый релиз новых процессоров для рабочих станций. На этот раз это была 16-ядерная модель, но, к сожалению, официальное название чипа программное обеспечение определить не смогло, вместо этого указан код OPN 100-000000886-30_Y, сообщает Wccftech. Предположительно, это модель Threadripper PRO 7955WX.

Название процессора могло пролить свет на вопрос, собирается ли AMD разделить новую линейку Threadripper на две подсерии: для рабочих станций и HEDT-систем. Сравнительно недавно компания отказалась от такого подхода, но инсайдеры приписывали AMD намерения использовать его снова, после того как Intel разделила свою серию процессоров Xeon W (Sapphire Rapids) на две: W-3000 и W-2000.

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Что касается остальных спецификаций, процессор получил 64 МБ кэш-памяти 3-го уровня, 16 МБ кэш-памяти 2-го уровня, что предположительно указывает на наличие двух кристаллов с ядрами, тогда как топовые чипы будут иметь до 12 кристаллов включительно, примером является Threadripper PRO 7995WX.

Процессор тестировался на платформе Lenovo с 32 ГБ памяти DDR5, в одноядерном тесте Geekbench 6 набрал 2707 баллов, в многоядерном 17419 баллов. Многоядерные показатели почти такие же, как у существующего 16-ядерного Threadripper PRO 5955WX, но одноядерная производительность выше на 35% за счёт более высоких частот до 5,2 ГГц. Судя по всему, на многопоточный результат негативное влияние оказал сбалансированный профиль электропитания, который не дал раскрыть потенциал 350-ваттного TDP и в итоге процессор уступил потребительскому AMD Ryzen 9 7950X, который набирает 2904 на одно ядро и 19092 по всем ядрам при пиковой мощности 225 Вт, отмечают в Wccftech.