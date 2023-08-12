Выход новой серии ожидают до конца года.

Onur Binay, Unsplash

По различным прогнозам, выход следующего поколения процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 на базе архитектуры Zen 4 может состояться до конца года. Один из самых интересных вопросов, будут ли в новой линейке 96-ядерные процессоры. Пока ответа нет, но в Сети появляются свидетельства приближающегося запуска. Twitter (заблокирован в РФ) блогер @harukaze5719 нашёл на просторах Интернета упоминание трёх новинок и их коды OPN, сообщает Wccftech:

AMD Ryzen Threadripper 7995WX 100-000000884-00

AMD Ryzen Threadripper 7985WX 100-000000454-00

AMD Ryzen Threadripper 7945WX 100-000000887-00

По представленной информации, все три модели обладают тепловым пакетом TDP 350 Вт и предназначены для установки в сокет SP6, который имеет отношение к новой платформе под кодовым названием Storm Peak. Как уже отмечалось, информации о максимальном количестве ядер в линейке нет, но не исключено, что флагман будет 96-ядерным, такие модели есть в серверном семействе EPYC Genoa и они состоят из двенадцати 8-ядерных кристаллов CCD. Что касается модели 7985WX, она уже показывалась ранее и предлагает 64 ядра.

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По слухам, новое поколения может быть разделено на два класса процессоров: HEDT для платформы SP6 и WS (Workstation) для платформы SP5. В первом случае рассчитывают на поддержку 4-канальной памяти и наличие 64 линий PCIe Gen 5, во втором – на 8-канальную память и 128 линий PCIe.