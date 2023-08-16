Процессор набрал более 80 тыс баллов в многопотоке.

Onur Binay, Unsplash

Раскрылась интрига в отношении максимального количества ядер будущей линейки процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 на базе архитектуры Zen 4. Долгое время в воздухе висел вопрос, получит ли флагман 96 ядер. Теоретически, это было возможно, поскольку новые Threadripper родственны серверным EPYC 9004, где представлены 96-ядерные модели, состоящие из двенадцати 8-ядерных кристаллов CCD. Теперь точно понятно, такие процессоры в линейке Threadripper будут – флагманский PRO 7995WX подтвердил количество ядер в Geekbench 5, сообщает VideoCardz.

Процессор тестировали в составе рабочей станции HP Z6 G5, которая может быть одной из первых платформ, созданных партнёрами AMD. Программное обеспечение Geekbench 5 также указывает, что платформа использовала 512 ГБ оперативной памяти, а пиковая частота процессора достигала 5,1 ГГц. При этом процессор набрал 2095 баллов в одноядерном тесте и 81408 баллов в многоядерном. Судя по всему, это неофициальный мировой рекорд, в базе данных HWBOT первую строчку на момент написания занимает Intel Xeon w9 3495X и оверклокер Xtreme Addict с результатом 72786 баллов.

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Если верить слухам, AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 должны выпустить к концу этого квартала, но вполне вероятно, что произойдёт раньше.