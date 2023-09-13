Это будет серия Tianxuan для китайского рынка.

Phil Reid, Unsplash

О новой разработке ASUS, видеокартах с безкабельным питанием, сообщалось уже в нескольких новостях. Выяснилось, что разъём ASUS получил обозначение GC-HPWR и является модификацией серверного стандарта High Power Card Edge (HPCE). Высказываются предположения, что со временем такой вариант подключения может стать новым стандартом для потребительских систем, но для этого потребуется время. Пока потребительские видеокарты с таким разъёмом являются эксклюзивом ASUS и для них требуется специальная материнская плата, тоже от ASUS, но для тех, кто хочет создать с нуля чистую и аккуратную сборку со скрытой прокладкой кабелей питания, это, вероятно, не будет проблемой, хотя в будущем при необходимости апгрейда, вынужденной замены или продажи сложности могут возникнуть.

ASUS показывала видеокарты GeForce RTX 40 с разъёмами GC-HPWR в сериях TX (Tianxuan, кит. 天选) и ATS (Atlas Shark) Megalodon (кит. 巨齿鲨显卡) для китайского рынка. Стало известно, что видеокарты серии TX появятся в продаже 15 сентября — это модели RTX 4070, 4060 Ti и 4060. Совместимые материнские платы серии TX ожидаются на день позже, сообщает ITHome со ссылкой на информацию ASUS в китайской социальной сети Weibo.

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Возможно, подобные видеокарты, но в других сериях появятся глобально, все они объединены под одной большой серией BTF или Back To (the) Future, конкретно модели с разъёмами GC-HPWR относятся ко второму поколению BTF 2.0. Ранее для глобального рынка ASUS представила материнскую плату TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4, в данной модели нет разъёма GC-HPWR, она относится к первому поколению BTF и предлагает дизайн с обратным расположением разъёмов. Не исключено, что в будущем ASUS выпустит в серии TUF GAMING платы и видеокарты с GC-HPWR разъёмами, считает VideoCardz.