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Безкабельное питание видеокарт в будущем может стать стандартом для настольных ПК
Появились подробности о реализации безкабельного питания ASUS и о будущем данного подхода в индустрии.

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Phil Reid, Unsplash

С прошлого года некоторые производители компьютерных компонентов участвуют в разработке и реализации настольных ПК со скрытой прокладкой кабелей, в частности, на рынке уже сформировался некоторый ассортимент материнских плат с разъёмами на задней панели, а также видеокарт с потайными разъёмами питания. Из этих производителей пока только компания ASUS представила видеокарту с новым соединением для подачи питания через материнскую плату. Возможно, этот подход в будущем станет стандартом, сообщает ComputerBase.

Источник: ASUS / Tom's Hardware

Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us опубликовал выдержки из документации по новому соединению ASUS. Оказалось, что это модификация стандарта High Power Card Edge (HPCE), который используется в серверной индустрии. Коннектор на стороне видеокарты имеет обозначение GC-HPWR. В теории, это может быть более надёжное и простое для потребителя решение, по сравнению с 12VHPWR, считают в Tom’s Hardware. Однако ASUS пока не ушла от применения 12VHPWR совсем, он просто переехал на обратную сторону материнской платы.

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HPCE использует 16 токоведущих и 12 сигнальных контактов, может обеспечивать даже более 600 Вт мощности, а по размерам близок к PCIe x1. HPCE располагается на одной линии и за основным слотом PCIe x16, чтобы при установке видеокарты и PCIe, и HPCE подключались одновременно. Основные цели нововведения — упростить прокладку кабелей и улучшить внешний вид сборки за счёт перемещения кабеля питания видеокарты на обратную сторону материнской платы.

Специалисты ComputerBase выяснили на выставке Gamescom 2023, что в индустрии ведутся работы над стандартизацией многих недавно реализованных подходов скрытия кабелей, подключаемых к материнским платам и видеокартам, но это может занять много времени. Если мощность видеокарт продолжит расти, вероятность появления новых конструкций для подключения питания будет только выше.

Источники
ComputerBase
Tom's Hardware
@momomo_us, Twitter (заблокирован в РФ)
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#видеокарты #asus #блоки питания #12vhpwr #hpce
Источник: computerbase.de
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