Видеокарта использует проприетарный разъём ASUS для питания через материнскую плату.

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В мае ASUS представила на выставке Computex 2023 видеокарту GeForce RTX 4070, которая не требует кабелей для дополнительного питания — дополнительная энергия поступает через проприетарный разъём на материнской плате, а уже к ней подключается дополнительный кабель от блока питания. Такое конструктивное решение предлагается использовать для систем с потайной прокладкой кабелей и материнских плат с разъёмами питания на обратной стороне. В мае были неизвестны сроки выпуска новых видеокарт и плат, но компания озвучила их на выставке Bilibili World 2023, которая проходит в эти выходные, сообщает Wccftech со ссылкой на bilibili канал EIXA工作室. Также в опубликованном видео можно увидеть представленные вчера комплектующие из новой линейки ASUS, которая посвящена роботу EVA-02 из аниме сериала Evangelion.

Белая версия видеокарты на стенде ASUS Bilibili World 2023, чёрная версия была показана на Computex 2023. Источник: EIXA工作室, bilibili

ASUS планирует начать массовое производство новых компонентов этой осенью, следовательно, можно ожидать начало продаж в конце этого года или начале следующего. ASUS предупредила, что такие компоненты будут стоить дороже из-за усложнения производственного процесса, чтобы использовать видеокарту без стандартных разъёмов питания, потребуется совместимая материнская плата ASUS и корпус, поддерживающий потайную прокладку кабелей. Специалисты Wccftech считают, что доступность новинок будет ограничена, поскольку компании нужно проверить реакцию рынка и изучить спрос на такие продукты перед увеличением объёмов производства.