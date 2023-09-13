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Бета версия HWiNFO 7.63 теперь может измерять FPS, время кадра и занятость графического процессора
Благодаря внедрению PresentMon от Intel.

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Популярная информационно диагностическая программа HWiNFO впервые получила возможность измерять частоту кадров, время кадра и новый показатель «занятость графического процессора» GPU Busy благодаря внедрению текущей бета-версии утилиты PresentMon от Intel, сообщает ComputerBase. Новые возможности доступны в 64-битной HWiNFO бета-версии 7.63 (сборка 5205 Beta), интеграция в 32-битную версию HWiNFO в настоящее время не планируется из-за определённых ограничений в устаревших 32-битных приложениях, объяснил разработчик.

Частота кадров, время кадра, занятость графического процессора при желании могут регистрироваться в HWiNFO с тем же интервалом, что и другие данные телеметрии. На данный момент всё реализовано так, что HWiNFO автоматически регистрирует данные из приложения, в котором наблюдается самый высокий FPS, ручной выбор приложения возможен с помощью параметра командной строки -pm_proc_name=.

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Подробнее об изменениях в новой бета версии можно узнать на сайте HWiNFO.

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#программы #hwinfo
Источник: computerbase.de
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