Базовый Ryzen Z1 может оказаться очень эффективным решением начального уровня для геймеров, которым важнее автономность.

В апреле AMD представила серию APU AMD Ryzen Z1 для портативных игровых устройств с базовой 6-ядерной моделью и 8-ядерной Extreme версией, которая также может похвастаться производительной интегрированной графикой Radeon 780M. Extreme версия практически сразу же дебютировала в игровой консоли ASUS, напротив, устройств с базовой версией Ryzen Z1 на рынке пока нет, они ожидаются позже и причиной этого может быть новая для AMD конструкция, сочетающая Zen 4 и Zen 4C ядра. Об этом сообщалось вчера, появился первый тест AMD Ryzen Z1 от китайского блогера Дэвида Хуанга (David Huang), статья была опубликована на китайской платформе zhihu и накануне дополнилась результатами игровой производительности, сообщает Tom’s Hardware.

Интегрированная Radeon 780M в Ryzen Z1 Extreme содержит 12 вычислительных блоков, в то время как в Ryzen Z1 встроена куда более простая Radeon 740M, предлагающая только 4 вычислительных блока. Трёхкратная разница по блокам, но будет ли Radeon 740M в три раза хуже в играх? Ответ нет, разница порой существенная, но для портативного игрового устройства достаточная, кроме того, из тестов можно сделать вывод, что Ryzen Z1 оптимален для игр при ограничении энергопотребления 15 Вт, а значит на его основе можно создавать долгоживущие устройства, хоть и не такие производительные.

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Согласно тестам, игровая производительность Ryzen Z1 при лимите 30 Вт и в разрешении 720p была на 20…50 % меньше, по сравнению с Ryzen 7 7840U при лимите 25 Вт, который считается аналогом Ryzen Z1 Extreme. При лимите 15 Вт Ryzen Z1 теряет лишь 15…18% производительности, обеспечивая приемлемую частоту кадров, даже в Cyberpunk 2077 на низких настройках.