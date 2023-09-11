APU с гибридным сочетанием ядер Zen 4 и Zen 4C.

Накануне появилась макрофотография кристалла неизвестного процессора AMD Phoenix 2 с гибридным сочетанием ядер на базе архитектур Zen 4 и Zen 4C. По мере выяснения дополнительных деталей и поиска первоисточника специалисты Tom’s Hardware наткнулись на статью специалиста Дэвида Хуанга (David Huang), опубликованную на китайской платформе zhihu. В статье приводится то же фото с нанесённой разметкой отдельных блоков, а публикация посвящена сравнительному тестированию предрелизной версии APU AMD Ryzen Z1 и уже доступного в продаже Ryzen 7 7840U. Базовый 6-ядерный Ryzen Z1 из новой линейки AMD для портативных консолей и других карманных игровых устройств ожидается в следующем году.

Автор публикации утверждает, что Ryzen Z1 является клоном Ryzen 5 7540U и оба они принадлежат к семейству Phoenix 2, в то время как 8-ядерный Ryzen Z1 Extreme, клон Ryzen 7 7840U, относится к семейству Phoenix, где в процессорах используются только 4 ядра Zen.

AMD Ryzen Z1 относится к семейству Phoenix 2 (PHX2). Источник: David Huang, zhihu

реклама

Автор статьи приводит снимок утилиты HWiNFO для AMD Ryzen Z1, где степпинг процессора определён как PHX2-A0 (PHX2 сокращение от Phoenix 2). Процессор использует конфигурацию ядер 2×Zen4+4×Zen4C, всего 6 ядер и 12 потоков. Тестировался Ryzen Z1 в двух режимах, с ограничением мощности 15 Вт и 30 Вт, устройство не уточняется, но оно было оснащено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500. В сравнении также участвовал ноутбук HP Elitebook 835 G10 на базе APU Ryzen 7 7840U и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400.

В однопоточном целочисленном тесте SPECint ядра Zen 4 были на 30% быстрее Zen 4C, однако при фиксации одинаковой частоты на всех ядрах 3,2 ГГц производительность была идентична, что подтверждает: Zen 4 и Zen 4C архитектурно идентичны.

Процессор Cinebench R23 Ryzen 7 7840U 12003 Ryzen Z1 (30 Вт) 10155 Ryzen Z1 (15 Вт) 7822

В тесте Cinebench R23 разница между режимами Ryzen Z1 15 Вт и 30 Вт составила 29,8%, лидером ожидаемо был Ryzen 7 7840U, который превзошёл Ryzen Z1 в 15-ваттном режиме на 53,5% и на 18,2%, когда он работал с лимитом 30 Вт.

Как уже отмечалось ранее, частотный потенциал Zen 4C ниже и специалист показал, что Zen 4C требуется более высокое напряжение, чем Zen 4, чтобы достичь тех же тактовых частот, однако Zen 4C всё равно энергоэффективнее благодаря компактной конструкции — наилучшие показатели наблюдаются в диапазоне частот 1,5…2 ГГц.

Что касается графики, интегрированное решение Ryzen 7 7840U имеет 12 вычислительных блоков RDNA 3 с максимальной тактовой частотой 2,7 ГГц, в то время как Ryzen Z1 имеет только четыре вычислительных блока с частотой 2,8 ГГц — старший APU обеспечивает до 65% более высокую производительность в играх, по сравнению с Ryzen Z1.