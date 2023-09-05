RX 7700 XT уверенно опережает RTX 4060 Ti 16 ГБ.

Abdullah Abid, Unsplash

Сегодня или завтра должны появиться независимые обзоры новых видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. На презентации компания явно обозначила позиционирование новинок, старшая модель будет конкурировать с GeForce RTX 4070, а младшая — с RTX 4060 Ti 16 ГБ от NVIDIA. Инсайдер Moore’s Law Is Dead опубликовал усреднённые данные производительности видеокарт, отметив, что они хорошо совпадают с лабораторными данными компании. В среднем, обе видеокарты должны быть быстрее конкурентов, но превосходство RX 7700 XT над оппонентом более очевидно. Всё это снова демонстрируют официальные данные из руководства для рецензентов, которые были опубликованы ресурсом HDTecnologia, сообщает VideoCardz. Хотя некоторая часть этой информации уже известна из презентации AMD, руководство предоставляет более обширный список игр и включает синтетические тесты.

Результаты тестов разделены на две группы: одна с включённой трассировкой лучей, другая без. Без трассировки лучей видеокарты AMD однозначные победители, в подавляющем большинстве рассмотренных игр они превосходят конкурентов, в некоторых случаях значительно. Специалисты подсчитали, что в среднем Radeon RX 7800 XT быстрее GeForce RTX 4070 примерно на 7%, а RX 7700 XT быстрее RTX 4060 Ti 16 ГБ почти на 16%. В трассировке лучей видеокартам AMD конкурировать сложнее, однако ситуация здесь неоднозначная. В Cyberpunk 2077, где сравнение проходит сразу в нескольких пресетах, AMD проигрывает в 3 из 4 случаев, тем не менее, понятно, что Cyberpunk 2077 может быть куда лучше оптимизирован именно под карты NVIDIA. В других тестовых играх всё очень неплохо, видеокарты AMD выигрывают, но отставание в Cyberpunk 2077 портит общую статистику, получается, что в среднем RX 7800 XT отстаёт на 12%, а RX 7700 XT — на 5,4%. Исключаем Cyberpunk 2077 и получаем уже другую картину, RX 7800 XT отстаёт на 1,4%, а RX 7700 XT выигрывает 7,4% соответственно. Поэтому для окончательного вердикта нужно больше тестов, если же рассчитывать среднюю оценку по всем опубликованным данным, RX 7800 XT быстрее RTX 4070 на 0,5%, а RX 7700 XT быстрее RTX 4060 Ti 16 ГБ на 8,5%.

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Также VideoCardz получили результаты синтетических тестов 3DMark Time Spy, Port Royal, Fire Strike и других. Здесь ситуация похожая, более явное преимущество над оппонентом у Radeon RX 7700 XT, а в сравнении RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 результаты переменные, в частности, в тесте Port Royal, который использует трассировку лучей, RTX 4070 набирает более высокие баллы.