Дешевле конкурентов и, в среднем, заметно лучше.

AMD официально представила видеокарты Radeon RX 7800 XT 16 ГБ и RX 7700 XT 12 ГБ, ориентированные на игры в разрешении 1440p, сообщает Wccftech. Старший вариант имеет 60 вычислительных блоков Compute Unit (CU) или 3840 потоковых процессоров Stream Processors (SP), также имеется 60 ядер RT Accelerator, 120 блоков AI Accelerator и 120 ROP, а TBP видеокарты составляет 263 Вт. Графический процессор Navi 32 достигает частоты 2430 Гц, обеспечивая до 37 терафлопс вычислительной производительности FP32. Карта получила 16 ГБ 256-битной памяти GDDR6, которая работает на скорости 19,5 Гбит/с. С точки зрения производительности Radeon RX 7800 XT конкурирует с NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ, при этом цена на 100 долларов ниже — 499 долларов США.

Видеокарта Radeon RX 7700 XT 12 ГБ конкурирует с NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и стоит при этом на 50 долларов дешевле — 449 долларов США. Карта оснащается слегка урезанным графическим процессором Navi 32 с 54 блоками CU, содержащими 3456 ядер SP. Графический процессор работает на частоте до 2544 МГц, обеспечивая до 35 терафлопс вычислительной производительности FP32. Также в GPU присутствует 54 ядра RT, 108 блоков AI и 108 ROP. Энергопотребление TBP составляет 245 Вт.

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