Всё больше геймеров выбирают новую ОС.

Sunrise King, Unsplash

Новые технологии стали активнее внедряться в игры, например, всё чаще в новых релизах упоминается Microsoft DirectStorage или другие реализации на его основе — NVIDIA представила RTX IO. Стали ли геймеры активнее переходить на Windows 11, где эта технология поддерживается лучше всего и где реализуются новые оптимизации, в частности, планировщика для новых процессоров, сочетающих несколько типов ядер. Похоже, что да, Windows 11 набирает популярность. Судя по отчёту Steam Hardware & Software Survey за август, охват новой операционной системы увеличился на 2,55% и теперь Windows 11 используется на 39,22% компьютеров пользователей игровой платформы, сообщает Neowin.

Одновременно с этим Windows 10 продолжает терять пользователей, если так продолжится и дальше, есть шанс, что в этом году доли операционных систем сравняются. Возрастающий охват Windows 11 связан не только с игровыми возможностями, но и другими улучшениями, операционную систему дорабатывают, возвращают утраченные возможности, так из последних новостей стало известно о работе над: возвращением настроек группировки значков на панели задач, реализацией автосохранения в блокноте.

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В остальном статистика Steam указывает на то, что наиболее популярными у пользователей являются 6-ядерные процессоры Intel, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарты NVIDIA GTX 1060, 1650 и RTX 3060 для игр в разрешении 1080p.