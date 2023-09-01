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В приложении Windows 11 Блокнот появится автоматическое сохранение при закрытии
Но помнить последние изменения будет только блокнот.

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С 2019 года стандартный текстовый редактор Windows «Блокнот» начали активно совершенствовать и на сегодняшний день приложение уже может похвастаться новым дизайном с тёмным режимом, возможностью отменять несколько несколько действий, а также другими улучшениями, теперь дело дошло до автоматического сохранения документов.

Microsoft наконец-то анонсировала эту возможность, она уже тестируется в предварительных версиях операционной системы, сообщает gHacks. Обновление позволит «Блокноту» автоматически сохранять состояние рабочего сеанса без запросов на сохранение изменённых документов при закрытии. На самом деле, это не совсем автосохранение, поскольку при открытии сторонними программами изменений в документах пользователь не обнаружит, они будут кэшированы блокнотом и только блокнот сможет восстановить эти изменения вместе со всей рабочей сессией при следующем запуске. Поэтому, если пользователь планирует продолжить работу с файлами в другом редакторе, ему, видимо, всё равно придётся сохранять файлы вручную и, в определённых сценариях, не исключено, что отсутствие уведомления при закрытии блокнота может привести к недоразумениям. Если новая возможность не согласуется с особенностями рабочего процесса, её можно будет отключить.

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Автоматическое сохранение в Блокноте заработает в версии 11.2307.22.0 и выше, когда релиз в стабильной сборке — не уточняется.

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#microsoft #windows 11 #блокнот
Источник: ghacks.net
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