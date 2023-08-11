В прошлых версиях операционной системы данная настройка присутствовала, но в Windows 11 изначально её не перенесли.

Панель задач Windows 11 в своём изначальном виде вызывала недоумение, исчезли многие возможности, существовавшие в прошлых версиях операционной системы. К счастью, со временем они возвращаются, так в новой инсайдерской сборке 23466 можно снова настроить группировку значков открытых приложений на панели задач, сообщает gHacks.

На сегодняшний день в Windows 11 все значки группируются по умолчанию, что не всегда удобно. Выбор определённого окна многооконного приложения осуществляется во всплывающем меню после наведения курсора на значок в панели задач. Отключив группировку каждое окно программы в панели отображается по отдельности, можно сразу выбрать нужное, кроме того, видны заголовки окон, что поможет исключить ошибочное закрытие окон.

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Объединение значков по-прежнему будет включено по умолчанию, настройку нужно будет изменить вручную — она доступна отдельно для основного экрана и второстепенных, что полезно для пользователей с несколькими мониторами. Группировку можно включить только в случае переполнения панели задач.

Среди других изменений новой инсайдерской сборки: кнопки быстрого перехода к Paint и Clipchamp в инструменте «Ножницы» для редактирования записанных изображений и видео, переработанная страница настроек в диспетчере задач.