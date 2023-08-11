Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В Windows 11 вернётся настройка для отключения группировки значков приложений на панели задач
В прошлых версиях операционной системы данная настройка присутствовала, но в Windows 11 изначально её не перенесли.

реклама

Панель задач Windows 11 в своём изначальном виде вызывала недоумение, исчезли многие возможности, существовавшие в прошлых версиях операционной системы. К счастью, со временем они возвращаются, так в новой инсайдерской сборке 23466 можно снова настроить группировку значков открытых приложений на панели задач, сообщает gHacks.

На сегодняшний день в Windows 11 все значки группируются по умолчанию, что не всегда удобно. Выбор определённого окна многооконного приложения осуществляется во всплывающем меню после наведения курсора на значок в панели задач. Отключив группировку каждое окно программы в панели отображается по отдельности, можно сразу выбрать нужное, кроме того, видны заголовки окон, что поможет исключить ошибочное закрытие окон.

реклама

Объединение значков по-прежнему будет включено по умолчанию, настройку нужно будет изменить вручную — она доступна отдельно для основного экрана и второстепенных, что полезно для пользователей с несколькими мониторами. Группировку можно включить только в случае переполнения панели задач.

Среди других изменений новой инсайдерской сборки: кнопки быстрого перехода к Paint и Clipchamp в инструменте «Ножницы» для редактирования записанных изображений и видео, переработанная страница настроек в диспетчере задач.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows 11 #операционные системы
Источник: ghacks.net
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft случайно выложила в открытый доступ внутренний инструмент для тестирования новых функций
Microsoft и МИД РФ выдвинули взаимные обвинения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
3
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
1
Завод по производству M2020 расширили в 2 раза и готовы к массовому производству "киллера Абрамсов"
+
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
8
Танкеры с российской нефтью в Китай встали на Северном морском пути
2
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ хотят сменить правительство Польши
2
В Нигере перебои с электроэнергией из-за санкций Запада
+
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
2
Японский поставщик литографического оборудования Tokyo Electron на 39% зависит от выручки в Китае
+
Россия настаивает на подключении Россельхозбанка к SWIFT для продолжения зерновой сделки
+
Выходит долгожданный четвертый сезон сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой и Марьяной Спивак
+
Трамп заподозрил демократов в попытках фальсифицировать предстоящие выборы президента
+
Жители РФ перестали покупать дорогие смартфоны Apple и Samsung – почему цены растут, а спрос падает
1

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
4
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
42
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
5
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
14
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
22
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
27
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
13

Сейчас обсуждают

Alex-IT
11:14
Таджики хоть работают, пусть и не сильно качественно. А негры будут требовать халяву...
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
Alexbatz
11:13
Вся родня в Германии гоняет на японцах и корейцах по причине того, что европейские автопроизводители сильно просели по качеству и начинают сыпаться уже после первой сотни тысяч километров.
Жители Германии перестали покупать автомобили – производство падает, а Китай уже на пороге
Alex-IT
11:13
Или для тебя защита родины ограничена креслами Шойгу и Герасимова, которые не потрудились с ними встретиться (даже в нейтральной зоне) и имея кучу охраны.
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
Alex-IT
11:11
Они давали присягу защищать родину, а атаковать колонны Вагнера, которые прямо заявили, что не едут захватывать власть, а просто поговорить, это не есть защита родины...
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
Kommunist7304
11:03
Кстати изобретатель гильотины получил что-то вроде премии за вклад в экономику.
В Госдепе США не понимают обилие российских флагов во время переворота в Нигере
Umid Xaydarov
11:02
норм унижаешь васютина
Тестирую старушку GTX 960 в Baldur’s Gate 3
DIP48
11:00
А придется, ведь и сам бакс периодически деградирует. Доллар 90х не то же самое, что доллар сейчас
Тестирую старушку GTX 960 в Baldur’s Gate 3
LastAtlant
10:49
Странные африканцы, не любят почему то французов. Французы же хорошие, миру подарили круасаны и гильотины. Вопрос на миллион.
В Госдепе США не понимают обилие российских флагов во время переворота в Нигере
Mur
10:47
Они не могут понять, что поддерживать кого-то можно и без подкупа? Теперь понятно, какие "дерьмократии" они распихали по всему миру, тупо подкупив элиты и "активистов".
В Госдепе США не понимают обилие российских флагов во время переворота в Нигере
DIP48
10:44
Сами же подтверждаете мои слова))). Белорусские Зайчики))). Что хреновое состояние вашего собственного государства и экономики. Если бы уважали собственную страну и в ней было все хорошо, то да, писа...
Тестирую старушку GTX 960 в Baldur’s Gate 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем