Первой появилась модель в бело-мандариновой расцветке.

Colorful расширяет серию MEOW (кит. 喵呜) под своим суббрендом Colorfire и в дополнение к ранее представленным видеокартам выпускает материнскую плату Intel LGA 1700 в бело-мандариновой расцветке Orange Shadow (кит. 橘影), сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. Плата построена на чипсете B760 и ориентирована на массовый сегмент, позволяя покупателям за адекватные деньги построить систему в уникальном и приятном дизайне с котиками. Ранее в серии MEOW были представлены видеокарты среднего класса NVIDIA GeForce RTX 4060 и 4060 Ti, кроме Orange Shadow для видеокарт также доступен чёрно-фиолетовый вариант расцветки Purple Shadow (кит. 影紫), возможно, в будущем появится соответствующая материнская плата.

Что касается новинки Colorfire B760M MEOW WIFI D5 выполнена в формате Micro-ATX, может похвастаться полноразмерным усиленным слотом PCIe x16 и дополнительным x4, четырьмя слотами памяти, позволяющими установить до 192 ГБ DDR5. Кроме того, плата оснащена 12+1-фазной системой питания, имеет три слота M.2 и четыре порта SATA 6 Гбит/с для накопителей. В ITHome пишут о наличии встроенного 2,5G Ethernet адаптера с чипом Realtek и беспроводного адаптера с поддержкой Intel Wi-Fi 6. В Китае за материнскую плату просят 1099 юаней.