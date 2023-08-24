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Драйвер для видеокарт Moore Threads теперь официально поддерживает DirectX 11
А в списке совместимых игр есть Dota 2, BattleBit Remastered и другие популярные наименования.

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Manuel, Unsplash

В прошлом году китайская компания Moore Threads представила новый графический процессор Chunxiao (кит. 春晓) и первые видеокарты на его основе, включая потребительский вариант MTT S80, который позиционировался, как решение для игр. Однако разработка драйверов для поддержки огромного количества игр и раскрытия потенциала ускорителя в каждой из них, задача не из простых, ожидаемо, многие игры на карте не работали должным образом или производительность не соответствовала аппаратным характеристикам. Тем не менее, компания постепенно добивается заметного прогресса в совершенствовании своих драйверов, вводя ряд новых функций и оптимизаций. Самое последнее обновление должно привлечь больше внимания, поскольку оно знаменует собой переход к стабильным выпускам и приносит официальную поддержку DirectX 11, сообщает VideoCardz.

Источник: Moore Threads

Наряду с интеграцией DirectX 11 были внесены заметные улучшения в возможности DisplayPort MST и DSC, позволяющие карте обеспечивать выходной сигнал 4K с частотой 144 Гц. Кроме того, важные улучшения были внесены в PES (приложение Moore Thread Control Center). список игр, совместимых с серией графических процессоров MTT, значительно расширился, включив в себя такие игры, как Genshin Impact, Dota 2 и даже версию Call of Duty Modern Warfare 3 2011 года.

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В новом выпуске драйверов добавлена поддержка следующих игр:

  • Genshin Impact
  • Dota 2
  • Street Fighter V
  • Call of Duty 4: Modern Warfare
  • Call of Duty: Modern Warfare 3
  • Euro Truck Simulator 2
  • Command & Conquer: Red Alert – Remastered
  • Command & Conquer: Tiberian Dawn – Remastered
  • Stellaris
  • Human: Fall Flat
  • Cities: Skylines
  • Football Manager 2023
  • BioShock 2: Remastered
  • Subnautica: Dave’s Journey
  • BattleBit Remastered

Поддержка DX11 является для Moore Threads входным билетом в лигу основных игроков рынка, считают в VideoCardz, у компании появилась возможность захватить большую долю рынка киберспорта в Китае, где много популярных игр, использующих этот уже не самый современный API.

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#moore threads
Источник: videocardz.com
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