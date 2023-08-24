Первые изменения должны бать заметны через несколько недель.

В ближайшие дни AMD должна представить новые настольные видеокарты RDNA 3 среднего класса «для энтузиастов», новинкам уже отведено место на стендах выставки Gamescom 2023, а некоторые производители накануне начали подогревать интерес к своим моделям в социальных сетях. Ожидаются, как минимум, две видеокарты, Radeon RX 7800 XT 16 ГБ и RX 7700 XT 12 ГБ, потенциально они могут оказать существенное давление на NVIDIA в среднем сегменте и привлечь гораздо больше внимания, чем 8-гиговые GeForce RTX 4060 и 4060 Ti, даже версия RTX 4060 Ti на 16 ГБ смотрится не очень убедительно на фоне новинок AMD. Инсайдер Moore’s Law Is Dead считает, что NVIDIA снизит цены на RTX 4060 Ti вскорости после выхода новых видеокарт AMD, об этом рассказывается в новом видео инсайдера на YouTube.

По информации Moore’s Law Is Dead, официальных объявлений о снижении цен не будет, за изменениями нужно следить непосредственно у продавцов и первые сдвиги можно ожидать через несколько недель, незадолго до релиза игры Starfield. На данный момент величина скидки неизвестна.

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Также Moore’s Law Is Dead получил подтверждение ещё от нескольких своих источников о выходе FSR 3 в сентябре, якобы в драйвере уже подготовили место для интеграции технологии. Также инсайдер полагает, что в обозримом будущем мы можем увидеть ещё одно обновление FSR с большим количеством оптимизаций эксклюзивно для новых видеокарт с ИИ блоками. Также скорый релиз FSR 3 может косвенно подтверждать недавний анонс NVIDIA DLSS 3.5, считает Moore’s Law Is Dead.



