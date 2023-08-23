Серия мероприятий AMD в рамках Gamescom начнётся 25 августа.

На выставке Gamescom уже заметили новые видеокарты AMD, правда пока из бумаги — флаеры установлены на стендах там, где будут стоять новые модели после презентации. В частности, такие флаеры есть на стенде ASRock, а PowerColor опубликовала в социальных сетях тизеры, демонстрирующий новую неназванную модель с одной из сторон, сообщает VideoCardz.

Один из тизеров опубликован PowerColor в Twitter (заблокирован в РФ) и демонстрирует заднюю часть новой модели в линейке HellHound. Что это за видеокарта, неизвестно, но ранее на сайте производителя была замечена Radeon RX 7800 XT в исполнении Red Devil. Так что, либо это ещё одна RX 7800 XT HellHound, либо RX 7700 XT, презентацию которой тоже ожидают в ближайшие дни.

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Многого из тизера извлечь не удастся, однако уже понятно, что одна из потенциальных видеокарт в исполнении HellHound получит довольно крупную систему охлаждения с подсветкой, но при этом, на глаз, будет занимать 2…2,5 слота расширения. Присутствует подсветка вентиляторов и логотипа на задней панели, а для дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъёма.

Презентацию новых видеокарт AMD ожидают 26 августа, на второй день от начала серии мероприятий AMD в рамках Gamescom.