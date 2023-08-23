Презентация должна состояться через несколько дней.

Ранее AMD заявила о планах представить на выставке Gamescom 2023 новые продукты и, хотя в компании конкретно не уточнили, что это будет, стоит ожидать новых настольных видеокарт RDNA 3 среднего класса, как минимум. Генеральный директор AMD подтверждала планы выпустить новинки в этом квартале, в Сети на сайтах различных ресурсов и регуляторов уже неоднократно упоминались модели Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, первая даже засветилась на сайте одного из производителей. Полную уверенность в приближающейся презентации новых видеокарт вселяют флаеры, появившиеся на стендах Gamescom. Там, где через несколько дней будут стоять новинки, сейчас красуются картонные видеокарты, показывает Cowcotland. Возможно, флаер иллюстрирует реальный облик новинок, в таком случае эталонные Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT получат конструкцию с тремя вентиляторами.

Мероприятия AMD начинаются 25 августа в 12 утра по центральноевропейскому времени (CET), презентация видеокарт запланирована на следующий день 26 августа. Вполне вероятно, что кроме видеокарт AMD предоставит технологию HYPR-RX и долгожданный FSR 3, который должен составить конкуренцию NVIDIA DLSS 3. Во всяком случае, напомнить об FSR 3 компания должна и очертить хотя бы приблизительные сроки релиза, поскольку NVIDIA уже запланировала на осень DLSS 3.5 с «реконструкцией лучей» — реконструкция будет работать на всех видеокартах GeForce RTX.