Ожидается, что толщина корпуса будет чуть менее 19 мм.

belva bramantoro, Unsplash

Lenovo на мероприятии в Китае раскрыла некоторые подробности анонсированного ранее игрового ноутбука со встроенной автономной жидкостной системой охлаждения, сообщает VideoCardz со ссылкой на MSPOWERUSER. Модель получила название Legion 9i и при толщине корпуса 18,9 мм предлагает конфигурацию с сочетанием процессора Intel Core i9-13980HX и видеокарты GeForce RTX 4090 16 ГБ.

По словам Lenovo, на сегодняшний день Legion 9i оснащается самой тонкой в мире системой жидкостного охлаждения. Система задействована не постоянно, она включается после достижения температуры 84°C, таким образом насос не работает во время простоя или лёгких нагрузок. Среди прочего, система охлаждения содержит три вентилятора, но при этом в корпусе остаётся достаточно места для размещения двух твердотельных накопителей M.2 формата 2280, двух модулей оперативной памяти DDR5 (поддерживается до 64 ГБ памяти со скоростью 5600 МТ/с) и ёмкого аккумулятора 99,9 Вт·ч.

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Также известно, что Lenovo Legion 9i получит 16,3-дюймовый IPS дисплей с разрешение 2K и переменной частотой обновления до 165 Гц, а крышка ноутбука будет обладать покрытием из углеродного материала. Производство ноутбука началось в этом месяце, но дата начала продаж пока неизвестна.