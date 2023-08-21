Бонус в виде дополнительного разгона на 150 МГц.

Похоже, недавние графические драйверы Intel могут таить в себе некоторые сюрпризы. Так компания только спустя несколько дней после релиза драйвера 31.0.101.4644 сообщила о значительном повышении производительности в DirectX 11, а теперь выясняется, что новая прошивка, идущая в комплекте с драйвером, не только устраняет проблемы с подключением по HDMI, но и повышает пиковые частоты некоторых видеокарт. Как сообщает Neowin, один из пользователей написал на форуме ресурса, что его Intel Arc A380 после обновления драйверов и прошивки работает на гораздо более высоких тактовых частотах — прибавка составила 150 МГц по ядру. Тем не менее, непонятно, запланированное ли это изменение или следствие какой-то ошибки, но стоит отметить, что многие партнёрские A380 с завода работают на повышенной частоте, например, Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC от ASRock разогнан производителем до 2250 МГц.

В новом выпуске драйвера также используется обновлённый интерфейс, который предупреждает пользователя перед обновлением прошивки видеокарты, что было подтверждено разработчиками утилиты CapFrameX в Twitter (заблокирован в РФ). Intel и ранее обновляла прошивку видеокарт при установке драйвера, специальная утилита входит в комплект программного обеспечения, как выяснили участники форума TechPowerUp, где также собрали статистику обновлений за прошедшее время.